Шансы очень велики: в УАФ уверены в отмене технического поражения Украины от Швейцарии

20 января, 2021, 13:50

Президент УАФ Андрей Павелко выразил уверенность, что сборная Украины имеет большие шансы на отмену Спортивным арбитражным судом технического поражения в матче Лиги наций против Швейцарии

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам президента Украинской ассоциации футбола, в нашей стороны очень большие шансы выиграть апелляцию на техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии, которая будет рассмотрена 16 февраля.

"Не могу сейчас раскрывать многие наши юридических моментов, но шансы очень велики. Не только прецедент" Ювентуса "и" Наполи ", но и другие примеры в истории футбола при пандемии дают неплохие шансы. Над кейсом работает группа юристов международников из Швейцарии, Испании, США и Украины. Уверен, что мы привлечем все наши аргументы, они у нас готовы. Могу сказать болельщикам, что наша позиция сильна и уверена ", - рассказал Павелко.

17 ноября 2020 года УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру в запретил главный санитарный врач Люцерна. Нашей сборной засчитали техническое поражение 0: 3, через которое она вылетела из высшего дивизиона Лиги наций.

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