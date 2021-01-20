Шансы очень велики: в УАФ уверены в отмене технического поражения Украины от Швейцарии
Об этом сообщает "Футбол 1" .
По словам президента Украинской ассоциации футбола, в нашей стороны очень большие шансы выиграть апелляцию на техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии, которая будет рассмотрена 16 февраля.
"Не могу сейчас раскрывать многие наши юридических моментов, но шансы очень велики. Не только прецедент" Ювентуса "и" Наполи ", но и другие примеры в истории футбола при пандемии дают неплохие шансы. Над кейсом работает группа юристов международников из Швейцарии, Испании, США и Украины. Уверен, что мы привлечем все наши аргументы, они у нас готовы. Могу сказать болельщикам, что наша позиция сильна и уверена ", - рассказал Павелко.
17 ноября 2020 года УЕФА отменил матч Швейцария - Украина из-за вспышки коронавируса в нашей команде. Проводить игру в запретил главный санитарный врач Люцерна. Нашей сборной засчитали техническое поражение 0: 3, через которое она вылетела из высшего дивизиона Лиги наций.
- Напомним, 17 ноября матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией в Люцерне отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины от Швейцарии.
- В то же время, УАФ заявила о намерении обжаловать решение УЕФА о техническое поражение.
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