За день до конца каденции: Иран ввел санкции против Трампа и его окружения

19 января, 2021, 18:29

19 января Иран объявил о санкциях в отношении 45-го президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, экс-советника президента Джона Болтона, руководительницы ЦРУ Джины Гаспел и других официальных лиц

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает "Аль Арабия".

"Высокопоставленные официальные лица США, включая президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, бывшего министра обороны Марка Эспера, исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, главы ЦРУ Джины Гаспел, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, бывшего спецпосланника США в Иране Брайана Хука, действующего спецпосланника Элиота Абрамса и главы Управления по контролю над иностранными активами Минфина США Андреа Гаки, с сегодняшнего дня внесены в список санкций Ирана ", - отметил Хатибзаде.

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По его словам, "упомянутые лица внесены в список санкций по ряду причин, включая приказ и организацию убийства генерала Касема Сулеймани и его соратников, поддержку террористический действий в отношении Ирана, финансирование, вооружение и обучение террористических групп, поддержку Израиля в ходе убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и введение незаконных и односторонних санкций в отношении Ирана ".

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Санкции введены за день до официального завершения полномочий администрации Трампа. Инаугурация избранного президента США демократа Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января (в 19:00 по Киеву).

Напомним, 7 января суд в иракском Багдаде выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани.

3 января 2020 года, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.

Через несколько дней Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке и ожидая ответный удар по ошибке сбил с российской бука рейс МАУ в небе над Тегераном.

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