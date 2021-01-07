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Espreso.tvОбществоВ Ираке выдали ордер на арест Трампа

В Ираке выдали ордер на арест Трампа

Суд в Багдаде выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на AP.

Ордер обвиняет Трампа в умышленном убийстве. По иракским законам, Трампу может грозить смертная казнь.

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АР отмечает, что решение суда символическое.

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