В Ираке выдали ордер на арест Трампа
7 января, 2021, 16:55
Суд в Багдаде выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа по делу об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани
Об этом сообщает Бабель со ссылкой на AP.
Ордер обвиняет Трампа в умышленном убийстве. По иракским законам, Трампу может грозить смертная казнь.
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АР отмечает, что решение суда символическое.
- Напомним, 3 января 2020 года, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпуса стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
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