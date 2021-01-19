Масштабный митинг и военный салют: Трамп эффектно покинет Белый дом
Он планирует собрать митинг своих сторонников, также в его честь будет организован оружейный салют из 21 орудия, сообщает Business Insider.
Трамп планирует вместе с семьей 20 января покинуть Белый дом на вертолете, который отправится в его частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
"Церемония выезда для Трампа планируется с такой же помпой и торжественностью, как финальная серия. На повестке дня - караул и салют из 21 орудия", - сообщает издание.
Такая церемония является традиционной формой военной почести.
Ранее Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена.
"Я не пойду на инаугурации 20 января", - сказал Трамп.
- Напомним, инаугурация Байдена состоится в Вашингтоне завтра, 20 января.
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