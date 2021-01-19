Масштабный митинг и военный салют: Трамп эффектно покинет Белый дом

19 января, 2021, 11:18

Дональд Трамп планирует эффектно покинуть пост президента США

Он планирует собрать митинг своих сторонников, также в его честь будет организован оружейный салют из 21 орудия, сообщает Business Insider.

Трамп планирует вместе с семьей 20 января покинуть Белый дом на вертолете, который отправится в его частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

"Церемония выезда для Трампа планируется с такой же помпой и торжественностью, как финальная серия. На повестке дня - караул и салют из 21 орудия", - сообщает издание.

Такая церемония является традиционной формой военной почести.

Ранее Трамп сообщил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена.

"Я не пойду на инаугурации 20 января", - сказал Трамп.

Напомним, инаугурация Байдена состоится в Вашингтоне завтра, 20 января.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb