Убийство иранского ученого-ядерщика: Тегеран заявил о "серьезных признаках роли Израиля"
Об этом сообщает Радио Свобода.
Минобороны Ирана заявил, что Мохсен Фахризадех скончался в больнице от ранений, нанесенных ему во время нападения.
Там добавили, что медики не спасли Фахризадеха, который возглавлял научно-исследовательский и инновационный подразделение министерства.
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Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что есть "серьезные признаки роли Израиля" в нападении.
"Террористы убили известного иранского ученого сегодня. Это трусость - с серьезными признаками роли Израиля - свидетельствует об отчаянном подстрекательстве к войне со стороны виновников", - написал Зариф.
Израиль и Пентагон пока не комментировали убийство Фахризадеха.
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