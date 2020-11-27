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Espreso.tvОбществоУбийство иранского ученого-ядерщика: Тегеран заявил о "серьезных признаках роли Израиля"

Убийство иранского ученого-ядерщика: Тегеран заявил о "серьезных признаках роли Израиля"

Иран обвинил Израиль в теракте, который привел к смерти ученого-ядерщика

Об этом сообщает Радио Свобода.

Минобороны Ирана заявил, что Мохсен Фахризадех скончался в больнице от ранений, нанесенных ему во время нападения.

Там добавили, что медики не спасли Фахризадеха, который возглавлял научно-исследовательский и инновационный подразделение министерства.

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Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что есть "серьезные признаки роли Израиля" в нападении.

"Террористы убили известного иранского ученого сегодня. Это трусость - с серьезными признаками роли Израиля - свидетельствует об отчаянном подстрекательстве к войне со стороны виновников", - написал Зариф.

Израиль и Пентагон пока не комментировали убийство Фахризадеха.

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