19 января, 2021, 16:34

В Роспотребнадзоре заявили о 100% эффективности вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона", которую разработал российский научный центр "Вектор"

Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщают росСМИ.

"Эффективность вакцины состоит из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первая и вторая фаза клинических исследований именно этой вакцины проводились в июле-сентябре 2020 года.

Так, при во второй фазе исследований участвовали 86 человек, разделенных на две группы. Одна группа получила вакцину ЭпиВакКорона, а другая - плацебо.

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Сообщается, что все добровольцы, получившие вакцину, чувствовали себя хорошо, однако у двух из них болело в месте укола, но это прошло в течение двух суток.

В октябре прошлого года вакцина "ЭпиВакКорона" получила в РФ регистрационное удостоверение. А в ноябре началась фаза пострегистрационных исследований с участием 150 добровольцев.

В Роспотребнадзоре отметили, что ни у кого из добровольцев "не было выявлено побочных эффектов".

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что российский производитель вакцины от коронавируса "Спутник V" не спрашивал сертификацию в Европейском Союзе .

Также, в Роспотребнадзоре заявили, что в стране нельзя использовать вакцину компаний Pfizer и BioNTech, ведь она не прошла регистрацию в РФ.

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