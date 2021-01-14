В российском Минздраве назвали запрещенным ввоз и использование в РФ вакцины Pfizer

14 января, 2021, 14:48

В Роспотребнадзоре заявили, что в стране нельзя использовать вакцину компаний Pfizer и BioNTech, ведь она не прошла регистрацию в РФ

Об этом сообщают российские СМИ.

Роспотребнадзор, который подчиняется Минздраву России, рассказал, почему нельзя использовать вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech в стране.

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"Согласно действующему законодательству, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, которые не прошли государственную регистрацию в России, запрещен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране сейчас зарегистрировано две российские вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что российский производитель вакцины от коронавируса "Спутник V" не спрашивал сертификацию в Европейском Союзе .

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