В российском Минздраве назвали запрещенным ввоз и использование в РФ вакцины Pfizer
Об этом сообщают российские СМИ.
Роспотребнадзор, который подчиняется Минздраву России, рассказал, почему нельзя использовать вакцину против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech в стране.
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"Согласно действующему законодательству, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, которые не прошли государственную регистрацию в России, запрещен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в стране сейчас зарегистрировано две российские вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
- Напомним, в Еврокомиссии заявили, что российский производитель вакцины от коронавируса "Спутник V" не спрашивал сертификацию в Европейском Союзе .
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