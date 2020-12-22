"Начало ломать ноги и глаза, чувствовал себя как беременный": привитые вакциной "Спутник V" россияне поделились впечатлениями

22 декабря, 2020, 18:09

Россияне, которые сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты

Об этом пишет российское издание Медуза.

Вакцинация от коронавируса началась в России 5 декабря. В большинстве регионов прививки сейчас могут сделать только врачи, учителя и люди из других групп риска, но в Москве и Подмосковье "Спутник V" доступен почти всем - хотя издание отмечает, что желающих делать прививки немного.

36-летний Василий рассказал, что через несколько часов после прививки у него начало "ломать ноги и глаза", было больно смотреть, начался озноб, температура поднялась до 38,6 градуса. На следующий день температура у него держалась на уровне 37 градусов, чувствовалась слабость, и мужчина даже пожаловался жене на "ощущение, будто он беременный", потому что ему хотелось помидоров и томатного сока. Позже у него сильно обострилось, а потом совсем исчезло обоняние. По словам Василия, у него восемь дней было ощущение, что он простудился, после чего все симптомы исчезли. Вторую прививку он намерен делать через 21 день после первую.

"Мне сказали, что [от вакцинации] могут быть побочные эффекты, но если температура ниже 38,5, жаропонижающие препараты принимать нельзя", - сказал другой собеседник издания, 27-летний Михаил.

По словам мужчины, вечером в день прививки у него поднялась температура и начала болеть кожа. На следующее утро у него появились боли в пояснице, за несколько часов температура нормализовалась, по его словам, после этого он чувствовал себя хорошо. Михаил тоже ждет вторую прививку.

"Медсестра, которая делала мне прививки, сказала, что у нее после укола была сонливость целый день. У меня в день прививки к вечеру появилось ощущение как перед простудой. Затем в течение двух суток несколько раз появлялась ломота в три-четыре часа. Место укола покраснело и уплотнилось. Через несколько дней все прошло ", - заявил 48-летний Николай.

34-летний россиянин Михаил сказал, что считает российский "Спутник V" "надежной вакциной", но, по его мнению, "официальные данные о побочных эффектах сильно занижены". Другой привитый мужчина заявил, что после прививки "не имел никаких чувств".

11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса и одна из его дочерей уже сделала прививку.

Россия утверждает, что эффективность ее вакцины - 92% и 95%, но она еще не прошла третью фазу испытаний. Несмотря на это, 5 декабря в стране началась масштабная вакцинация населения, прежде всего "групп риска" - учителей и медиков. Путин не хочет испытывать вакцину на себе.

Первой страной, куда Россия поставила "Спутник V", стала Беларусь , затем - Венесуэла. Также российскую вакцину закупила КНДР .

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что Украина не рассматривает вопрос закупки российской вакцины.

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