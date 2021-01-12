Россия не запрашивала сертификацию вакцины "Спутник V" в ЕС, - представитель Еврокомиссии

12 января, 2021, 15:02

В Еврокомиссии заявили, что российский производитель вакцины от коронавируса "Спутник V"не запрашивал сертификацию в Европейском Союзе

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер во вторник, 12 января, на брифинге в Брюсселе, передает РБК-Украина.

Кеерсамакеру задали вопрос о возможности расширения поставок российского препарата в другие страны сообщества, кроме Венгрии, которая сертифицирует его в национальном качестве.

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"По российской вакцине я могу сказать только, что компания (производитель, - ред.) находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС", - отметил он.

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