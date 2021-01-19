Правительство должно навести порядок на рынке газа, а не вмешиваться в него, - Татьяна Бойко
19 января, 2021, 12:37
Правительство должно гарантировать отсутствие проблем при переходе потребителей от одного газопоставщика к другому, а не заставлять продавать топливо по низкой цене
Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Вместо того чтобы помочь людям и сказать: вас не устраивает этот поставщик - переходите к другому, а мы гарантируем, что у вас не возникнет проблем, - вместо этого правительство говорит: "Мы заставим вас быть у того же поставщика, но заставим его продавать по более низкой цене", - сказала Бойко.
Она назвала это вмешательством в рынок.
"Худшее, что может быть на этом и ряде других рынков, - это изменение правил игры", - убеждена представитель "Опоры".
- Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга.
- Правительство планирует перевести потребителей в "Нафтогаз", если газсбыты и другие поставщики не смогут поставлять топливо по 6,99 грн за кубометр. Это позволит "Нафтогазу" расширить клиентскую базу, прогнозирует Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.
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