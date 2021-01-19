Правительство должно навести порядок на рынке газа, а не вмешиваться в него, - Татьяна Бойко

19 января, 2021, 12:37

Правительство должно гарантировать отсутствие проблем при переходе потребителей от одного газопоставщика к другому, а не заставлять продавать топливо по низкой цене

Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Вместо того чтобы помочь людям и сказать: вас не устраивает этот поставщик - переходите к другому, а мы гарантируем, что у вас не возникнет проблем, - вместо этого правительство говорит: "Мы заставим вас быть у того же поставщика, но заставим его продавать по более низкой цене", - сказала Бойко.

Она назвала это вмешательством в рынок.

"Худшее, что может быть на этом и ряде других рынков, - это изменение правил игры", - убеждена представитель "Опоры".