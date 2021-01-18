Нафтогаз наберет клиентскую базу благодаря установленной цене на газ, - эксперт
Такую позицию высказал Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Пока что позиция правительства заключается в том, что если другие компании, газсбыты, независимые трейдеры не смогут поставлять по такой цене газ, то потребитель будет автоматически переведен от одной компании к поставщику последней надежды, каким является "Нафтогаз Украины", - сказал Корольчук .
По его словам, Нафтогаз выиграет от установления регулируемой цены, что является отрицанием рынка.
"Нафтогаз таким образом хорошо набьет свою клиентскую базу. Потому что у них сегодня главная проблема заключается в том, что они, условно, новый участник на независимом рынке газа и у них потребителей было менее 1%, сейчас они дошли до 5%, но исключительно за счет Донецкоблгаза и Херсоноблгаза (там всех потребителей отправили к поставщикк последней надежды)", - отметил эксперт.
- Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга.
- Посредством установления предельной цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр пророссийские силы в окружении президента и правительства подталкивают страну к тому, чтобы снова покупать так называемый дешевый российский газ, а также сорвать сотрудничество с МВФ. Такую позицию высказал Тарас Чолий, член комиссии по вопросам инженерного, жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса Львовского облсовета.
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