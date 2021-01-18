Нафтогаз наберет клиентскую базу благодаря установленной цене на газ, - эксперт

18 января, 2021, 22:06

Правительство планирует перевести потребителей в Нафтогаз, если газсбыты и другие поставщики не смогут поставлять топливо по 6,99 грн за кубометр. Это позволит Нафтогазу расширить клиентскую базу

Такую позицию высказал Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Пока что позиция правительства заключается в том, что если другие компании, газсбыты, независимые трейдеры не смогут поставлять по такой цене газ, то потребитель будет автоматически переведен от одной компании к поставщику последней надежды, каким является "Нафтогаз Украины", - сказал Корольчук .

По его словам, Нафтогаз выиграет от установления регулируемой цены, что является отрицанием рынка.

"Нафтогаз таким образом хорошо набьет свою клиентскую базу. Потому что у них сегодня главная проблема заключается в том, что они, условно, новый участник на независимом рынке газа и у них потребителей было менее 1%, сейчас они дошли до 5%, но исключительно за счет Донецкоблгаза и Херсоноблгаза (там всех потребителей отправили к поставщикк последней надежды)", - отметил эксперт.