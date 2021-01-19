Луческу призвал Месси покинуть "Барселону"

19 января, 2021, 17:22

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу уверен, что Лионелю Месси нужно покинуть испанскую "Барселону"

Об этом сообщает Prosport.ro .

По словам Луческу, Месси пора покинуть "Барселону".

"Все неудачи Барселоны взваливают на плечи Месси. Думаю, ему пора уходить. Не думаю, что Месси станет уничтожителем тренеров. Все понимают, что он особенный. Что, если бы я решился с ним поработать? Вы знаете, что работа с капризными футболистами, большими талантами всегда была для меня вызовом. Вспомните Лупу, Сергена, Роналдо ", - сказал Луческу.

Румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под руководством Мирчи Луческу команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

В финале Суперкубка Испании, где "Барселона" играла против "Атлетика" из Бильбао (2: 3), Лионель Месси получил карточку на 120-й минуте встречи. Форвард локтем ударил нападающего Асьера Вильялибре - это первое удаление аргентинца за 753 матча в каталонском клубе.

33-летний аргентинец из-за дисквалификации пропустит матч против "Корнелии" в Кубке Испании, а также не сыграет с "Эльче" в Ла Лиге. В этом сезоне на счету Месси 22 матча, 14 забитых мячей и 6 результативных передач.

15 января голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко рассказал, что он в восторге от работы с главным тренером Мирчей Луческу.

18 января в финале Суперкубка Испании "Атлетик" победил "Барселону" со счетом 3: 2.