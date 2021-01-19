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Espreso.tvСпортМесси дисквалифицировали за удар соперника в Суперкубке Испании

Месси дисквалифицировали за удар соперника в Суперкубке Испании


фото: Getty Images
Форвард "Барселоны" Лионель Месси дисквалифицирован на 2 матча за грубое нарушение в финале Суперкубка Испании

Об этом сообщает Marca .

В финале Суперкубка Испании, где "Барселона" играла против "Атлетико" из Бильбао (2: 3), Лионель Месси получил карточку на 120-й минуте встречи. Форвард локтем ударил нападающего Асьера Вильялибре - это первое удаление аргентинца за 753 матча в каталонском клубе.

33-летний аргентинец из-за дисквалификации пропустит матч против "Корнелии" в Кубке Испании, а также не сыграет с "Эльче" в Ла Лиге. В этом сезоне на счету Месси 22 матча, 14 забитых мячей и 6 результативных передач.

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