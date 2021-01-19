Месси дисквалифицировали за удар соперника в Суперкубке Испании
19 января, 2021, 15:54
Форвард "Барселоны" Лионель Месси дисквалифицирован на 2 матча за грубое нарушение в финале Суперкубка Испании
Об этом сообщает Marca .
В финале Суперкубка Испании, где "Барселона" играла против "Атлетико" из Бильбао (2: 3), Лионель Месси получил карточку на 120-й минуте встречи. Форвард локтем ударил нападающего Асьера Вильялибре - это первое удаление аргентинца за 753 матча в каталонском клубе.
33-летний аргентинец из-за дисквалификации пропустит матч против "Корнелии" в Кубке Испании, а также не сыграет с "Эльче" в Ла Лиге. В этом сезоне на счету Месси 22 матча, 14 забитых мячей и 6 результативных передач.
- 14 января в полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" из Бильбао победил мадридский "Реал" со счетом 2: 1.
- 18 января в финале Суперкубка Испании "Атлетик" победил "Барселону" со счетом 3: 2.
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