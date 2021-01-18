"Барселона" сенсационно проиграла "Атлетику" в матче за Суперкубок Испании

18 января, 2021, 09:37

В финале Суперкубка Испании по футболу "Атлетик" из Бильбао победил "Барселону" со счетом 3: 2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Гризманн вывел "Барселону" вперед на 40-й минуте встречи. Однако преимущество каталонцев продержалась недолго. Через 2 минуты Оскар Де Маркос сравнял счет.

На 77-й минуте Гризманн оформил дубль и сделал счет 2: 1. Уже на 90-й минуте Асьер Вильялибре спас "Атлетик" от поражения. Командам пришлось играть дополнительное время.

В овертайме сильнее оказались футболисты из Бильбао. Иначе Уильямс забил победный мяч на 93-й минуте. На 121-й минуте форвард "Барсы" Лионель Месси получил красную карточку за удар соперника локтем - это первое удаление аргентинца за 753 матча.

Суперкубок Испании

финал

18 января

"Барселона" - "Атлетик" 2: 3

Голы: Гризманн, 40, 77 - Де Маркос, 42, Вильялибре, 90, Уильямс, 93

Удаление: Месси, 120 + 1

14 января в полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" из Бильбао победил мадридский "Реал" со счетом 2: 1.