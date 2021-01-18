"Барселона" сенсационно проиграла "Атлетику" в матче за Суперкубок Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Гризманн вывел "Барселону" вперед на 40-й минуте встречи. Однако преимущество каталонцев продержалась недолго. Через 2 минуты Оскар Де Маркос сравнял счет.
На 77-й минуте Гризманн оформил дубль и сделал счет 2: 1. Уже на 90-й минуте Асьер Вильялибре спас "Атлетик" от поражения. Командам пришлось играть дополнительное время.
В овертайме сильнее оказались футболисты из Бильбао. Иначе Уильямс забил победный мяч на 93-й минуте. На 121-й минуте форвард "Барсы" Лионель Месси получил красную карточку за удар соперника локтем - это первое удаление аргентинца за 753 матча.
Суперкубок Испании
финал
18 января
"Барселона" - "Атлетик" 2: 3
Голы: Гризманн, 40, 77 - Де Маркос, 42, Вильялибре, 90, Уильямс, 93
Удаление: Месси, 120 + 1
- 14 января в полуфинальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" из Бильбао победил мадридский "Реал" со счетом 2: 1.
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