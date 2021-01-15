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Espreso.tvСпортРебята чуть ли не с открытыми ртами слушают, - голкипер "Динамо" Бойко о Луческу

Ребята чуть ли не с открытыми ртами слушают, - голкипер "Динамо" Бойко о Луческу


фото: Getty Images
Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко в восторге от работы с главным тренером Мирчей Луческу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Бомбардир".

По словам Бойко, Луческу прививает "Динамо" футбол, который видит.

"Очень многое изменилось и в команде, и в клубе. Поразил его подход ко всему - к быту, к тренировкам. Работа на тренировках кардинально изменилась. Он изменил все. Луческу прививает команде футбол, который видит. Ребята постоянно сидят и чуть ли не с открытыми ртами слушают. Потому что он действительно много интересного рассказывает. Луческу настолько большой трудоголик, до сих пор живет на базе, просыпается в 9 утра и работает. Он настолько импульсивен, настолько заводится. Он вернулся к работе, потому что соскучился по футболу. Ему нужен этот адреналин, эти эмоции. Он без них не может ", - сказал голкипер.

Румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Под руководством Мирчи Луческу команда выиграла Суперкубок Украины, вышла в Лигу чемпионов и занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ.

В этом сезоне 32-летний Денис Бойко провел лишь 1 матч и пропустил 2 мяча.

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