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Затонувшее судно Arvin: спасенных украинцев выписали из больницы

Украинских моряков, которых спасли с затонувшего судна Arvin в Черном море, выписали из больницы

Об этом сообщает посольство Украины в Турции на своей странице в Twitter.

"Украинские моряки, спасенных с затонувшего судна Arvin, выписали из больницы. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сейчас консулы готовят документы для возвращения моряков домой.

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