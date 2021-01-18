Затонувшее судно Arvin: спасенных украинцев выписали из больницы
18 января, 2021, 13:14
Украинских моряков, которых спасли с затонувшего судна Arvin в Черном море, выписали из больницы
Об этом сообщает посольство Украины в Турции на своей странице в Twitter.
"Украинские моряки, спасенных с затонувшего судна Arvin, выписали из больницы. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Сейчас консулы готовят документы для возвращения моряков домой.
Украинских моряков, спасенных с затонувшего судна Arvin, выписали из больницы. Состояние здоровья удовлетворительное - спасибо врачам. Благодарны губернаторству Бартини за одежду и обувь для мальчиков. консулы готовят документы для возвращения моряков домой.
- 17 января в Черном море у побережья Турции затонул российский грузовой корабль с 15 членами экипажа на борту.
- Позже в МИД Украины заявили о 10 украинских моряков на борту Arvin.
- По состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены, найдены тела трех погибших моряков.
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