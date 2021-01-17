На затонувшем у берегов Турции судне было 10 украинцев
17 января, 2021, 16:30
На морском грузовом судне Arvin, потерпевшем крушение в Черном море, к северу от Турции, находились 12 человек - 10 украинцев и 2 иностранца
Сейчас продолжаются поиски четырех членов экипажа теплохода, двое моряков погибли, шестеро спасены, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом со ссылкой Интерфакс-Украина передает Еспресо.TV.
По его словам, десять из 12 членов экипажа являются гражданами Украины.
О гражданстве погибших и спасенных не сообщается.
- Перед этим стало известно о том, что в Черном море у побережья Турции затонул российский грузовой корабль с 15 членами экипажа на борту.
- По предварительной информации, им якобы удалось спастись на трех шлюпках.