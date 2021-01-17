 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоНа затонувшем у берегов Турции судне было 10 украинцев

На затонувшем у берегов Турции судне было 10 украинцев


фото: Anadolu
На морском грузовом судне Arvin, потерпевшем крушение в Черном море, к северу от Турции, находились 12 человек - 10 украинцев и 2 иностранца

Сейчас продолжаются поиски четырех членов экипажа теплохода, двое моряков погибли, шестеро спасены, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом со ссылкой Интерфакс-Украина передает Еспресо.TV.

По его словам, десять из 12 членов экипажа являются гражданами Украины.

О гражданстве погибших и спасенных не сообщается.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 января, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать