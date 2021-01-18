Спасатели нашли три тела на месте, где утонул сухогруз Arvin, - МИД

18 января, 2021, 12:10

По состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены, найдены тела трех погибших моряков. Процедура их идентификации продолжается

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Напомним, 17 января у побережья провинции Айдын, Турция, затонуло судно Arvin под флагом Палау. На борту судна находилось 12 членов экипажа, среди которых 10 граждан Украины. По имеющимся данным, владельцем затонувшего судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

По предварительной информации, морская авария произошла из-за сильного шторма.

Турецкие власти отмечает, что по состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ). В ходе поисковой операции спасатели нашли тела трех погибших моряков. Сейчас идет процедура их идентификации.

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"Спасенные были госпитализированы в местную больницу г.. Бартин. Состояние их здоровья удовлетворительное. Ожидается, что сегодня они будут выписаны из больницы. Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается", - пояснили в МИД.

В министерстве отметили, что в м.Бартин прибыл посол Украины в Турецкой республике и консульские работники для предоставления пострадавшим гражданам Украины необходимую консульскую помощь и координации взаимодействия с турецкими компетентными органами на месте.