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Espreso.tvМирУ побережья Турции затонул российский корабль с 15 моряками на борту

У побережья Турции затонул российский корабль с 15 моряками на борту


фото: aa.com.tr
В Черном море у побережья Турции затонул российский грузовой корабль с 15 членами экипажа на борту

Об этом сообщает Anadolu.

Происшествие произошло в провинции Бартин. На месте работают спасатели, которые ищут 15 членов экипажа, вероятно те находятся на трех шлюпках.

"Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия", - сообщил губернатор провинции Бартин Синан Гюнер.

Позже он добавил, что удалось спасти трех моряков. Судьба остальных пока неизвестна.

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