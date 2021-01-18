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В Турции к поискам еще пятерых моряков с украинского сухогруза Arvin привлекли два вертолета

Вице-губернатор провинции Айдын Абдуллу Акдаш заявил, что Турция привлекла два вертолета к поиску еще пятерых украинских моряков

Об этом вице-губернатор Акдаш сказал во время встречи с послом Украины в Турции Андреем Сибига, передает " Укринформ ".

"В поисково-спасательной операции, которая будет восстановлена в 8 утра по местному времени (07.00 - по киевскому), будут привлечены два вертолета - один из состава Береговой охраны, один - ВМС Турции", - сказал Акдаш.

В свою очередь Сибига поблагодарил руководство турецкой провинции, спасателей и медиков за предоставление оперативной и профессиональной помощи украинским морякам.

Ситуацию, кроме погодных условий, усложняет еще и то, что в районе, где затонуло судно, нет береговой линии, - есть скалы.

Спасенных моряков опросит прокурор. Турецкие медики также отмечают, что состояние здоровья моряков удовлетворительное.

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