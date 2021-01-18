В Турции к поискам еще пятерых моряков с украинского сухогруза Arvin привлекли два вертолета
Об этом вице-губернатор Акдаш сказал во время встречи с послом Украины в Турции Андреем Сибига, передает " Укринформ ".
"В поисково-спасательной операции, которая будет восстановлена в 8 утра по местному времени (07.00 - по киевскому), будут привлечены два вертолета - один из состава Береговой охраны, один - ВМС Турции", - сказал Акдаш.
В свою очередь Сибига поблагодарил руководство турецкой провинции, спасателей и медиков за предоставление оперативной и профессиональной помощи украинским морякам.
Ситуацию, кроме погодных условий, усложняет еще и то, что в районе, где затонуло судно, нет береговой линии, - есть скалы.
Спасенных моряков опросит прокурор. Турецкие медики также отмечают, что состояние здоровья моряков удовлетворительное.
- Напомним, что в Черном море у побережья Турции затонул грузовой корабль с 15 членами экипажа на борту.
- Позже в МИД Украины заявили о 10 украинских моряков на борту Arvin.
- Сначала отмечалось, что судно было российским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании.
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