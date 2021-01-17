Оператором сухогруза Arvin является украинская компания, - СМИ
Об этом со ссылкой на DW рассказывает Еспресо.TV.
Сначала турецкое правительственное агентство "Анадолу" со ссылкой на губернатора турецкой провинции Айдын Синана Гюнера сообщило, что у берегов Турции в результате аварии затонул сухогруз под флагом РФ.
Впоследствии Гюнер опроверг информацию о российском происхождении судна. Он пояснил, что по последним данным судно Arvin ходило под флагом Палау.
В Росморречфлоте, куда обратились российские информационные агентства после сообщений о российском происхождении судна, сообщили, что судовладельцем затонувшего судна является украинская компания Arvin Shipping LTD. Впрочем, по данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходило под флагом Палау с 2016 года, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.
Согласно другим данным, оператором судна является украинская компания Tesoro Marine LLC.
В турецкий порт Айдын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария). До 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.
- Перед этим стало известно о том, что в Черном море у побережья Турции затонул российский грузовой корабль с 15 членами экипажа на борту.
- По предварительной информации, им якобы удалось спастись на трех шлюпках.
- Позже в МИД Украины заявили о 10 украинских моряках на борту Arvin.
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