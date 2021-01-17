Оператором сухогруза Arvin является украинская компания, - СМИ

17 января, 2021, 16:57

Появились подробности о том, кому принадлежит грузовое судно Arvin, которое сегодня, 17 января 2021 года, затонуло неподалеку от черноморского побережья Турции

Об этом со ссылкой на DW рассказывает Еспресо.TV.

Сначала турецкое правительственное агентство "Анадолу" со ссылкой на губернатора турецкой провинции Айдын Синана Гюнера сообщило, что у берегов Турции в результате аварии затонул сухогруз под флагом РФ.

Впоследствии Гюнер опроверг информацию о российском происхождении судна. Он пояснил, что по последним данным судно Arvin ходило под флагом Палау.

В Росморречфлоте, куда обратились российские информационные агентства после сообщений о российском происхождении судна, сообщили, что судовладельцем затонувшего судна является украинская компания Arvin Shipping LTD. Впрочем, по данным портала Vesselfinder, судно Arvin (номер IMO 8874316) ходило под флагом Палау с 2016 года, судовладельцем является компания Arvin Sg Ltd. Судно 1975 года постройки приписано к порту Малакаль.

Согласно другим данным, оператором судна является украинская компания Tesoro Marine LLC.

В турецкий порт Айдын судно пришло из грузинского порта Поти, следующим портом судозахода был определен Бургас (Болгария). До 1992 года ходило под российским флагом, судовладельцем было "Беломорско-Онежское пароходство". Позже сухогруз перешел другим судовладельцам и ходил под флагами Мальты и Камбоджи.

Перед этим стало известно о том, что в Черном море у побережья Турции затонул российский грузовой корабль с 15 членами экипажа на борту.

По предварительной информации, им якобы удалось спастись на трех шлюпках.

Позже в МИД Украины заявили о 10 украинских моряках на борту Arvin.

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