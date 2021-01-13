У Зеленского заявили, что он не должен реагировать на санкции США против Дубинского

13 января, 2021, 08:24

Об этом заявил советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Радио Свобода .

"Почему президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа ", - отметил Подоляк.

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Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".

Председатель Львовской ОГА, член "Слуги народа" Максим Козицкий призывает партию оценить ситуацию с народным депутатом Александром Дубинским, против которого США ввели санкции.