2021 будет тяжелее за 2020-й, потому что Зеленский опускает Украину до уровня Африки, - Портников

17 января, 2021, 23:33

Вызванный приходом к власти Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" общегосударственный управленческий кризис вполне проявляется при нынешних проблемах с вакциной от коронавируса

На это обратил внимание украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников в эфире Еспресо.TV .

"Мы попали в замкнутый круг 2019 года, когда большинство наших сограждан проголосовали за популистов на президентских и парламентских выборах. И единственный выход из этого замкнутого круга, как я уже много раз говорил, это переформатирование украинской власти и отказ от популизма. Если большинство граждан сделает такой выбор, мы выйдем из этого замкнутого круга. Если популисты будут управлять страной в дальнейшем, если президентом будет представитель популистских олигархических кланов, если партия популистов будет иметь большинство в парламенте, мы с этого замкнутого круга не выйдем. Люди будут все больше и больше платить за тарифы, локдаун будет убивать все больше и больше бизнеса, а люди, вместе с тем, будут знать как им выйти из коронавирусной ситуации и будут все больше и больше заражаться и все больше и больше умирать. Это жизнь, в котором украинцы будут жить в 2021 году. 2021 для них будет гораздо более тяжелым, чем 2020-й. Это я просто обещаю, потому что так складывается ситуация ", - поясн Портников в программе "Субботний политклуб".

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При этом он обратил внимание на опубликованную авторитетным западным еженедельником The Economist карту прививки от COVID-19, которая показывает уровень доступа основных групп населения к необходимым для этого препаратов.

"Там Украина окрашена в цвет стран африканского континента. Нет ни одной другой такой страны в Европе", - подчеркнул Виталий Портников.

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Причина подобного, по его мнению, в разрушении системы управления украинским государством, наблюдающийся с 2019 года.

"За счет беспринципности, непрофессионализма и неспособности действующей власти реально управлять государством", - добавил Портников.

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Последствия этого, особенно в медицинской отрасли, по его словам, в новом 2021 году почувствуют на себе практически все украинцы.

"Огромное количество наших соотечественников не будет иметь возможности выехать на работу за границу, потому что будут пускать только тех, кто привился. Большое количество наших соотечественников не получит доступа сначала к международному, а затем к внутреннему транспортного сообщения, так как не успели привиться. Огромное количество наших соотечественников многое другое не сможет сделать, потому что во всем мире с определенного момента будут четкие, я бы сказал, коннотации прививки с возможностью возврата к нормальной жизни. Украина же вернется к нормальной жизни последней, а это значит, что огромное количество людей еще и на этом потеряет деньги ... "Проголосуем здесь и уедем, решим наши проблемы за рубежом", - так много молодых людей думало. Не получится ли так. Будете находиться, друзья, здесь, и все проблемы разделять с теми людьми, которые здесь будут жить ", - предупредил Виталий Портников.

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