Вакцинные войны. Как семья Богатыревой, Степанов и Медведчук хотят уколоть украинцам российский и китайский фуфломицин?

13 января, 2021, 12:35

Усиленный локдаун имеет все шансы стать квестом на выживание без конца

Не успела страна оправиться от заклеенных лентами носков и тапочек, как глава Минздрава Максим Степанов заявил следующее:

"Я и мои советники настаиваем на продолжении этого карантина после 24 января. И именно при таких обстоятельствах, как он есть".

А это значит, что освежители воздуха и мусорные пакеты еще долго будут в дефиците. Вы там издеваетесь? Где научные подтверждения Степанова и его анонимных советников, что распространению ковида способствуют дневники и тетради с тестами ВНО? Или в чем виноваты ... обычные шнурки для обуви. Вот невыдуманная история от одной знакомой из Николаева, которая имеет свою лавку: «Шнурки !!! Умоляли сегодня нас, в магазине бытовой химии, найти и продать шнурки. Отсутствие двух ленточек длиной 90 см - это катастрофа".

А теперь давайте серьезно.

Страна безнадежно отстает с использованием кампании вакцинации от COVID-19. Отстает не только от стран "семерки", ЕС, но и от стран с меньшим достатком. Если раньше уровень заболеваемости можно было объяснить недисциплинированностью наших граждан, которые любят носить маски на подбородке, то в вопросе подготовки плана вакцинации стрелки не на кого переводить. Здесь однозначно виноваты президент Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и лично сам Максим Степанов.

С 11 января вакцинацию своих граждан начала маленькая и небогатая страна Албания. Ее правительство получило 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

1 января премьер-министр Эди Рама объявил, что первые 10 750 доз вакцины поступят в Албанию на третьей неделе января.

Еще 30 250 доз поступит в феврале, а остальные поступать ежемесячно согласно правительственному плану прививок.

А что у нас? Я помню, как еще в июле в эфире у Савика Шустера два бывшие премьера Владимир Гройсман и Арсений Яценюк прямо в глаза нынешнем - Денису Шмігалю советовали следующее: составляйте план вакцинации, чтобы Украина среди первых получила лучшую сертифицированную вакцину. Не китайское или российское г * вно.

Из того, что я читаю в новостях, премьер Шмыгаль только ... 8 января смог попросить помощи у Еврокомиссии с покупкой вакцины. То есть полгода бил баклуши. Хотя времени и денег у украинского правительства было совсем не менее, чем в Албании. Не забываем еще один момент, когда нынешним политическим руководителям то надо политически, то решения принимаются в турборежиме. А вот с вакцинацией все пошло как-то не так.

А сейчас стоит разобрать предложения от Минздрава и персонально Максима Степанова. И что с ними не так.

1. Российская вакцина "Спутник V".

Виктор Медведчук и его российские друзья решили использовать мощности харьковского фармацевтической компании "Биолек" для разлива российской бодяги. Это предприятие занимается вакцинами уже сто лет, в России нет предприятий с такими мощностями и серьезной историей. Именно поэтому для медицинской диверсии и кампании "только Россия спасет украинцев от коронавируса" было выбрано "Биолек". Пикантности добавляет то, что в свое время в предприятие глубоко засунули руки семья Раисы Богатыревой и российский капитал. Поэтому имеем ситуацию, как компания с российскими деньгами на территории Украины стремится обколоть украинцев коктейлем неизвестного происхождения. Тем более предыдущие исследования говорят, что формула "Спутника V" - это по сути ветеринарная прививка от ящура.

Что говорит об этой ситуации Максим Степанов? Почему МЗ позволяет зайти на украинский рынок медицинском "новичку" РФ? Почему нам упорно идут лжевакцину, которую согласно социологическим опросам не хотят сами россияне? МЗ упорно не хочет отвечать, зарегистрируют ли они этого троянского коня от государства-агрессора. А еще Степанов публично сказал: "нет ни одного лекарственного средства, кроме" Спутника V ", вокруг бы какого было сколько политики".

То есть - семья Богатыревой, Медведчук и Путин могут использовать украинцев как подопытных хомячков?

Пожалуй, не впервые в жизни я выступлю против такой "вакцинации". Потому россиян с их продуктом неизвестного происхождения послали все: турки, израильтяне, венгры. Даже свои граждане. А мы должны тратить миллиарды, чтобы потом эти средства российское правительство потратило на перевооружение оккупантов в Крыму и ОРДЛО. Поэтому стоп российской бодяге. "Биолек" бойкот! Или сертифицирована вакцина мирового гиганта, или должны поставить вопрос ребром - надо ли нам такой заботливый глава Минздрава.

2. Китайская вакцина Sinovac Biotech

Ответ, почему президент Владимир Зеленский в последнее время так активно дружит с китайцами понятна - думает, что они дадут очень много денег и ничего не попросят взамен. Именно поэтому, МЗ и Зеленский решили закупить вакцину, которая не прошла клинические испытания. А предыдущие проверки, например, Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии говорит, что эффективность этой вакцины ниже 60%, но выше 50%. То есть хуже чем в Pfizer / BioNTech и Moderna.

Сам же Степанов на последнем брифинге рассказал, что если эффективность этой вакцины на украинцах будет меньше 70%, то Китай вернет нам деньги. Только вот как быть с теми, кто заплатит средства, сделает себе укол и заболеет? Кто вернет здоровье тем, кому сделают некачественную вакцину? Смотрим, кто обогатится на торговле китайским фуфломицином. Вот есть подробный рассказ руководителя ГП "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова, о том, как Степанов фактически в ручном режиме назначил компанию победителя, которая будет торговать китайской вакциной:

Компания "Лекхим", которая будет поставлять китайскую вакцину принадлежит Валерию Печаеву, соратнику экс-руководительницы МЗ правительства Януковиче Раисы Богатыревой. И вполне не исключено, что в "схематозе" "Уколи чем-нибудь украинцев за бешеные бабки" эта фирма выступает, как прокладка.

Очень метко об этом сказал народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко:

"Очевидно, что наше Министерство здравоохранения надо проверять правоохранительным органам. Если бы они у нас не были так заняты оппозицией, то должны были давно заняться Минздравом. Начиная с первого дня пандемии, когда были какие-то странные закупки медицинских костюмов, потом странные закупки медоборудования , сейчас какие-то странные истории о закупке вакцины. Кажется, большая часть денег, выделенных на всю эту историю, растворилась в карманах. Там бы поле для работы правоохранительных органов, но в них все нет на это времени, понимаете, не успевают".

Как видим, хоть росийскую, хоть китайскую вакцину покупай - больше все богатеет семья Раисы Богатыревой и российского гнезда Виктора Медведчука. И самое интересное, что в случае неэффективности и вреда для здоровья - все эти мамкины вакцинаторы не навести никакого вреда за фуфломицин. А еще позже нам надо искать миллиарды, чтобы за полгода закупить уже нормальную вакцину Pfizer / BioNTech и Moderna, которой вакцинируется весь мир. И которую не проблема была купить - доказано правительством маленькой небогатой Албании.

3. Украинская "вакцина" от COVID-19

Накануне местных выборов Владимир Зеленский и Максим Степанов яростно пиарились на том, что начались разработки украинской вакцины. И вытащили на свет божий некоего Михаила Фаворова, который чесал о решительных разработках.

Степанов еще уточнил, что на изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен. На это даже хотят дополнительно попросить денег у Всемирного банка.

Только вот, где подвох? Товарищ Фаворов, которого представили как элитного эпидемиолога - окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. Является активным гостем радио и телепрограмм российских СМИ. В частности, его интервью появлялись на сайтах "Эхо Москвы", РИА Новости, радио "Комсомольская правда. Москва", "Звезда", в телепрограмме RTVI и тому подобное. Проживает в США.

На российских сайтах он активно комментировал и продвигал вакцину от Путина "Спутник 5". А почему приехал в Украину? А дело в том, что его сынок Андрей Фаворов - экс-директор с интегрированного газового бизнеса НАК "Нефтегаз Украины", он проживает в Киеве. То очевидно, что семья решила нагреть руки на ковиде. И на украинцах.

И вот ответ всем украинцам, что российская вакцина и украинская вакцина - это тупо развод котят. Дело в том, что авантюрист Михаил Фаворов постоянно проживает в США и там на днях воспользовался программой вакцинации. И уколол себе не "Спутник V", а Moderna.

Что ж, я не знаю, каких еще предложений нам ждать от правительства, лично Зеленского и Минздрава, основной целью которых является обилетить все живое в нашей стране и обогатиться на ковиде так, чтобы правнукам на Майами хватило. Дело в том, что нам придется покупать такую же вакцину, которой уже пользуется весь мир. Кто знает, если после программы вакцинации страны ЕС решат ввести паспорт вакцинации или разработают специальные правила допуска на свои вакцинированные территории - не навредит ли это безвизу? Опять мы будем чувствовать себя людьми третьего сорта, потому что Рае Богатыревой надо на нового пластического хирурга и любимый бутик Valentino. Есть еще момент вреда. Правительство всячески показывает, что им не жалко свой народ. Именно поэтому его закрывают на замок и не позволяют купить носки и колготки. А еще предлагают яд вместо качественной сертифицированной вакцины за грабительские средства. Потому что доза китайского шмурдяка для бюджета Украины обходится дороже, чем аналогичный Pfizer / BioNTech.

Пока же лишь приходится молиться, чтобы украинское правительство не вооружилось новыми гениальными идеями вроде того, как это делается в Туркменистане. Там президент Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что COVID-19 якобы можно вылечить с помощью корня солодки. Теперь растительный сироп обязаны носить с собой чиновники, бюджетники и учащиеся. Невыполнение требования повлечет за собой выговоры и штрафы.

Остается надеяться, что это видео Бердымухамедова не увидит Владимир Зеленский . Иначе ковид у нас тоже будут лечить или вакцинами Богатыревой-Медведчука. Или корнем солодки.