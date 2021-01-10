"Просто скотство". Нардеп-"слуга" считает, что во время карантина Зе-власть уничтожает малый бизнес

10 января, 2021, 07:53

Избран по мажоритарному округу №135 (Одесская область), член парламентской фракции партии "Слуга народа" Алексей Леонов резко осудил, как он считает, губительные для малых предприятий последствия нынешних карантинных решений правительства Дениса Шмыгаля. Также он считает их непродуманными и непоследовательными

Об этом депутат пишет у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .

На второй день после Рождества, 8 января 2021 года, Леонов разместил видео народного гуляния рядом с главной елкой страны на Софийской площади в Киеве и добавил к нему такой комментарий :

"А вот центр Киева. Елка. Локдаун! Кабмин отмечает похороны микро и малого бизнеса.

Кто бы мог подумать, что чулки и презервативы будут практически контрабандным товаром ".

А вчера, 9 января, он выставил фотографию с толпой лыжников в Буковеле, куда также отправился президент Владимир Зеленский .

"Ну, не укладывается у меня в голове, как можно разрешить работу курортам и запретить малому бизнесу! Как ?!

Просто свинство (в оригинале "скотство" - ред.) по отношению к бизнесу. Все предприниматели, с кем я общаюсь, говорят, что прошедшие месяцы работали в минус или ноль, за декабрь оборот упал в среднем на 40-55%.

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О каком карантине речь идет ?! Во Львове закрыто рестораны, но работают ярмарки, Буковель заполнен туристами, рестораны все работают в обычном режиме. Из Тернополя шлют фото, что все открыто.

Какой позор, что мы делаем .... ", - возмутился Алексей Леонов.

Напомним, в Минздраве объяснили, почему во время локдауна запрещено продавать промтовары.

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