"Просто скотство". Нардеп-"слуга" считает, что во время карантина Зе-власть уничтожает малый бизнес
Об этом депутат пишет у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV .
На второй день после Рождества, 8 января 2021 года, Леонов разместил видео народного гуляния рядом с главной елкой страны на Софийской площади в Киеве и добавил к нему такой комментарий :
"А вот центр Киева. Елка. Локдаун! Кабмин отмечает похороны микро и малого бизнеса.
Кто бы мог подумать, что чулки и презервативы будут практически контрабандным товаром ".
А вчера, 9 января, он выставил фотографию с толпой лыжников в Буковеле, куда также отправился президент Владимир Зеленский .
"Ну, не укладывается у меня в голове, как можно разрешить работу курортам и запретить малому бизнесу! Как ?!
Просто свинство (в оригинале "скотство" - ред.) по отношению к бизнесу. Все предприниматели, с кем я общаюсь, говорят, что прошедшие месяцы работали в минус или ноль, за декабрь оборот упал в среднем на 40-55%.
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О каком карантине речь идет ?! Во Львове закрыто рестораны, но работают ярмарки, Буковель заполнен туристами, рестораны все работают в обычном режиме. Из Тернополя шлют фото, что все открыто.
Какой позор, что мы делаем .... ", - возмутился Алексей Леонов.
- Напомним, в Минздраве объяснили, почему во время локдауна запрещено продавать промтовары.
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