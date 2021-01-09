Стало известно, как Израиль выбился в лидеры по вакцинации против коронавируса

9 января, 2021, 12:26

Только за считанные недели после начала кампании вакцинации Израиль лидирует в мире по темпам прививки на душу населения

Министр здравоохранения Израиля, выходец из украинского города Черновцы Юлий Эдельштейн сообщил, что по состоянию на пятницу, 8 января, уже более 1,7 миллиона израильтян привились первой дозой немецко-американской вакцины от BioNTech / Pfizer. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху написал в соцсети Twitter, что Израиль стал "чемпионом мира по вакцинации", передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Надеясь на переизбрание в марте на уже четвертых за последние два года парламентских выборах, Нетаньяху обещает израильтянам, что, при условии массовой вакцинации, страна одной из первых в мире оправится от пандемии коронавируса.

Стимулировать граждан к прививкам должны и "зеленые паспорта" или "паспорта иммунитета" вакцинированных.

Читайте также: Количество зараженных COVID-19 в Украине растет: 4846 новых за сутки

"Думаю, в обществе уже созрела готовность выходить из этой ситуации и желание вернуть себе контроль над своей жизнью", - говорит специалист в области здравоохранения, профессор университета Хайфы Диан Левин-Замер.

Израильское правительство еще на раннем этапе договорилось о поставках нескольких миллионов доз вакцины от BioNTech / Pfizer. На этой неделе разрешение на применение получила и вакцина от Moderna, однако поступит она не раньше марта, прогнозируют в министерстве здравоохранения страны.

"Успехи в кампании по вакцинации объясняют несколькими факторами: относительно небольшой размер страны, наличие вакцины и современная цифровая система здравоохранения. Каждый гражданин в Израиле имеет медицинскую страховку в одной из четырех негосударственных больничных касс. Теперь же вакцинацию проводят во всех больницах, клиниках и даже в специально созданных для этого мобильных центрах ", - отмечает DW.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb