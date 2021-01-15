В марте состоится съезд судей Украины: делегаты могут назначить судью в КСУ
15 января, 2021, 15:20
С 9 по 11 марта в Киеве состоится съезд судей Украины, на котором могут назначить судью в Конституционный суд
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"18-й съезд судей Украины в соответствии с решением Совета судей Украины состоится 9-11 марта 2021", - говорится сообщении.
На обсуждение будет вынесен вопрос об избрании членов Высшего совета правосудия и назначения судьи Конституционного Суда Украины.
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