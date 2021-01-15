 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ марте состоится съезд судей Украины: делегаты могут назначить судью в КСУ

В марте состоится съезд судей Украины: делегаты могут назначить судью в КСУ


фото: reuters
С 9 по 11 марта в Киеве состоится съезд судей Украины, на котором могут назначить судью в Конституционный суд

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"18-й съезд судей Украины в соответствии с решением Совета судей Украины состоится 9-11 марта 2021", - говорится сообщении.

На обсуждение будет вынесен вопрос об избрании членов Высшего совета правосудия и назначения судьи Конституционного Суда Украины.

  • Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
  • 4 декабря Верховная Рада приняла проект закона, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.
  • 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство о отстранения Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда сроком на два месяца
  • 9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать