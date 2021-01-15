 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"Эти ограничения - просьба бизнеса": Ляшко о запрете продажи носков

"Эти ограничения - просьба бизнеса": Ляшко о запрете продажи носков

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что запрет на продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах во время локдауна в Украине - просьба бизнеса

Об этом он сказал в интервью lb.ua.

"Вы знаете, сколько встреч было проведено в этом кабинете и онлайн с представителями бизнеса? Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения - просьба бизнеса", - ответил Ляшко на вопрос о запрете продажи носков и товаров не первой необходимости в супермаркетах.

Он пояснил, что есть бизнес, который продает исключительно посуду, одежду или игрушки.

"И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается", - добавил Ляшко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 января, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать