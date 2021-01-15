"Эти ограничения - просьба бизнеса": Ляшко о запрете продажи носков

Об этом он сказал в интервью lb.ua.

"Вы знаете, сколько встреч было проведено в этом кабинете и онлайн с представителями бизнеса? Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения - просьба бизнеса", - ответил Ляшко на вопрос о запрете продажи носков и товаров не первой необходимости в супермаркетах.

Он пояснил, что есть бизнес, который продает исключительно посуду, одежду или игрушки.

"И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине с 8 января начал действовать усиленный карантин, он продлится до 24 января. В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов высказывался за продолжение жесткого карантина после 24 января.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ограничения жесткого карантина перестанут действовать после 24 января .

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