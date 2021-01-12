Жесткий карантин необходимо продлить и после 24 января - Степанов

12 января, 2021, 18:28

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения в Украине необходимо продлить после 24 января

Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Степанов вместе с эпидемиологами Украины настаивает на продлении повторного жесткого карантина после 24 января. По его словам, продолжение усиленного карантина необходимо по нескольким причинам.

Степанов отметил, что в Украине были январские праздники, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей, а также люди ездили к родственникам, много перемещались.

"Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе. Поэтому, по его словам, очень важно на этом пике ликвидировать рост.

Как пояснил Степанов, грипп передается так же, как коронавирус. И этот вирус можно предупредить прекращением контакта между людьми. Потому что и грипп, и COVID-19 имеют одинаковые осложнения.

"Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", - добавил он.

Напомним, в Украине с 8 января начал действовать усиленный карантин, он продлится до 24 января.

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