Правительство не будет продолжать локдаун после 24 января, - Шмыгаль

15 января, 2021, 12:55

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ограничения жесткого карантина перестанут действовать после 24 января

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью "Украине 24".

"Этот карнатин, который проходит в Украине, завершится 24 числа. С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую зону", которая действовала до введения вот этих правил", - рассказал Шмыгаль.

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Напомним, в Украине с 8 января начал действовать усиленный карантин, он продлится до 24 января. В то же время министр здравоохранения Максим Степанов высказывался за продолжение жесткого карантина после 24 января.

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