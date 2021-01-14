Это имитация деятельности Зеленского, - Княжицкий о жестком карантине в Украине

14 января, 2021, 20:19

Нардеп фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что введение в Украине жестких карантинных ограничений является имитацией деятельности президента Владимира Зеленского

Об этом он заявил в эфире программы "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV .

По словам Княжицкого, власть заботится о показухе, а не об обеспечении вакциной Украины.

"Мы видим, что происходит с вакцинацией. Даже такие маленькие страны и небогатые, как Албания и Молдова, закупили нормальные и эффективные западные вакцины и уже вакцинируют. Израиль с вакцинацией вообще первый в мире. В Польше вакцинация проходит. Это все страны, которые заботятся о своих гражданах. Наша страна о гражданах не заботится, она заботится о показухе", - отметил он.

Нардеп заметил, что не понимает "в чем логика этого так называемого локдауна".

"Я помню, когда в Италии была первая вспышка, людям было действительно запрещено отходить от своей квартиры больше, чем на определенное количество метров, только в ближайший магазин. Сейчас мы запретили продавать носки, над чем все смеются, но люди ходят на работу. Где происходит основное количество заражений? Основное количество происходит, когда человек сидит в кабинете у себя на работе, к нему пришел посетитель или зашел коллега по работе на небольшом расстоянии два-три метра и это идеальный способ передать это заболевание", - сказал Княжицкий .

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Он считает, что семейный круг это также та среда, где чаще всего передаются заболевания.

"Люди пришли на праздник, или пришли колядники, может не на улице, а может пустили в дом, усадили за стол, налили. Так заболевание может передаться", - отметил нардеп.

По его словам, очевидно, что происходящее в Украине, локдауном назвать сложно.

"Это борьба с малым и средним бизнесом. Потому что крупные предприятия работают. Кто не работает? Не работают маленькие магазинчики. Человек, который заходит туда, вам каждый врач может сказать, для того, чтобы заразиться, чтобы была достаточная вирусная нагрузка - нужно 15 -20 мин на расстоянии не менее двух метров с человеком говорить. Когда вы заходите в магазинчик что-то купить на пять или на три минуты в маске и продавец или продавщица в маске - риск заражения минимален. Так что все это имитация деятельности что Зеленского, что Садового. Я здесь большой разницы не вижу", - отметил Княжицкий.

Напомним, в Украине с 8 января начал действовать усиленный карантин, он продлится до 24 января.

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