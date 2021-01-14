Спикер нижней палаты Конгресса США Пелоси подписала постановление об импичменте Трампу
14 января, 2021, 09:37
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте президенту США Дональду Трампу
Об этом сообщает Укринформ .
"Путем двухпартийного голосования Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит вне закона, даже президент США. И что Трамп является явной и реальной угрозой для нашей страны", - заявила Пелоси.
Она отметила, что такие события являются трагическими для государства.
"С грустью и разбитым сердцем - ввиду того, что значит для нашей страны, когда президент подстрекает к мятежу, - я подписываю статью об импичменте", - отметила глава Палаты представителей.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу , по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы . Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
- Вице-президент США Майк Пенс отказался применять против Трампа поправку к Конституции об отстранении от власти.
- Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа.
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