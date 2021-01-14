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Espreso.tvОбществоСпикер нижней палаты Конгресса США Пелоси подписала постановление об импичменте Трампу

Спикер нижней палаты Конгресса США Пелоси подписала постановление об импичменте Трампу

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте президенту США Дональду Трампу

Об этом сообщает Укринформ .

"Путем двухпартийного голосования Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит вне закона, даже президент США. И что Трамп является явной и реальной угрозой для нашей страны", - заявила Пелоси.

Она отметила, что такие события являются трагическими для государства.

"С грустью и разбитым сердцем - ввиду того, что значит для нашей страны, когда президент подстрекает к мятежу, - я подписываю статью об импичменте", - отметила глава Палаты представителей.

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