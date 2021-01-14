Спикер нижней палаты Конгресса США Пелоси подписала постановление об импичменте Трампу

14 января, 2021, 09:37

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте президенту США Дональду Трампу

Об этом сообщает Укринформ .

"Путем двухпартийного голосования Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит вне закона, даже президент США. И что Трамп является явной и реальной угрозой для нашей страны", - заявила Пелоси.

Она отметила, что такие события являются трагическими для государства.

"С грустью и разбитым сердцем - ввиду того, что значит для нашей страны, когда президент подстрекает к мятежу, - я подписываю статью об импичменте", - отметила глава Палаты представителей.