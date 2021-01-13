ВАКС отказался продлевать срок следствия по делу о "пленках Вовка"

13 января, 2021, 10:47

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро о продлении срока расследования по делу Окружного админсуда Киева

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС .

"Из-за несоблюдения требований действующего законодательства ВАКС не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу ОАСК", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВАКС не видит оснований для принудительного привода в суд Вовка

В ходатайстве детектив НАБУ просил продлить срок досудебного расследования до восьми месяцев, а именно до 17 марта 2021 года. Следствие закончиться 17 января.

Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюка.

Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.

Председатель ОАСК Вовк заявил , что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.

4 января и.о. председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук пожаловался на отказ главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка свидетельствовать.