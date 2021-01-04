Глава ОАСК Вовк не ходит на допросы, пользуясь правом не свидетельствовать против себя, - САП

Об этом он заявил в интервью Бабелю.

"Вовк нагло себя ведет. Он не хотел давать показания и не дает их - ссылается на шестьдесят третью статью (позволяет не свидетельствовать против себя) Конституции. Прокуроры пытались через суд применить привод, но судьи отказали", - рассказал Грищук.

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Он добавил, что НАБУ попросило генерального прокурора продлить сроки досудебного расследования.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.

Председатель ОАСК Вовк заявил, что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.