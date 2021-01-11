ВАКС не видит оснований для принудительного привода в суд Вовка

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

"В Высший антикоррупционный суд поступило ходатайство прокурора Специализированной прокуратуры Офиса Генерального прокурора о применении к главе Окружного административного суда Киева меры пресечения в виде залога. При рассмотрении указанного ходатайства прокурор в порядке ст. 141 УПК Украины, заявил ходатайство о приводе подозреваемого, поскольку тот в судебное заседание не явился и о причинах неявки не сообщил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурор во время судебного заседания подчеркивал, что глава Окружного админсуда Киева был должным образом уведомлен о дате, времени и месте судебного заседания.

Судья отметил, что отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове.

"Лицо, которое сообщало о вызове, во время того, как подозреваемый садился в автомобиль, действительно бросила в авто два листа бумаги. Однако, суд не получил доказательств, что эти листы были именно повесткой о вызове. Какого содержания были указаны два листа бумаги также не является понятным ", - говорится в сообщении.

Поэтому, следователь судья ВАКС, учитывая отсутствие доказательств подтверждения получения подозреваемым повестки о вызове или ознакомления его с ее содержанием другим путем, не удовлетворил ходатайство прокурора по поводу последнего.

Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, следующее судебное заседание по избранию меры пресечения главе Окружного админсуда Киева назначено на 12 января 2021 в 11:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb