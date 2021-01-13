Совет 26 января заслушает Шмыгаля по ценам на газ

13 января, 2021, 22:54

Верховная Рада на заседании 26 января заслушает с докладом по ценам на газ премьер-министра Дениса Шмыгаля

Об этом сообщает Верховная Рада.

"По результатам совещания решено заслушать премьер-министра Украины с докладом о мерах по урегулированию ситуации с повышением тарифов на согласительном совете депутатских фракций и групп 25 января, а также на пленарном заседании парламента 26 января. Такое предложение Дмитрия Разумкова поддержали представители всех депутатских фракций и групп", - говорится в сообщении.

Напомним, что в парламенте под руководством главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова состоялось совещание по урегулированию ситуации с тарифами на газоснабжение и электроэнергию для населения с участием представителей депутатских фракций и групп, премьер-министра Украины, представителей профильных ведомств.