Совет 26 января заслушает Шмыгаля по ценам на газ
Об этом сообщает Верховная Рада.
"По результатам совещания решено заслушать премьер-министра Украины с докладом о мерах по урегулированию ситуации с повышением тарифов на согласительном совете депутатских фракций и групп 25 января, а также на пленарном заседании парламента 26 января. Такое предложение Дмитрия Разумкова поддержали представители всех депутатских фракций и групп", - говорится в сообщении.
Напомним, что в парламенте под руководством главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова состоялось совещание по урегулированию ситуации с тарифами на газоснабжение и электроэнергию для населения с участием представителей депутатских фракций и групп, премьер-министра Украины, представителей профильных ведомств.
- Напомним, правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с января 2021 года.
- Цену на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона.
- АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа.
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