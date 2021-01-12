Тупицкий на весь отдых в ОАЭ потратил меньше, чем 250 тыс. грн, - КСУ

12 января, 2021, 12:26

В Конституционном суде заявили, что отстраненный председатель суда Александр Тупицкий находится в отпуске, который вместе с женой и сыном проводит в Объединенных Арабских Эмиратах

Об этом заявила пресс-служба КСУ в Facebook.

«Стоимость пакета услуг составляет 242 116,43 грн. В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания. Указанное опровергает ложные заявления отдельных лиц и СМИ относительно аренды Тупицкого совместно с семьей королевской виллы в Дубае стоимостью 300 тыс в сутки ", - заявили в суде.

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Там добавили, что в декабре доход Тупицкого составил более 433, 5 тыс гривен, "что полностью покрывает сумму расходов на поездку"