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Espreso.tvОбществоГлава КСУ Тупицкий отдыхает в ОАЭ на вилле стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки, - СМИ

Глава КСУ Тупицкий отдыхает в ОАЭ на вилле стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки, - СМИ


фото: Цензор.Нет
Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Аренда королевской виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah составляет более 300 тыс. грн.

Из источников: https://censor.net/ua/n3240919 По данным СМИ, Тупицкий прилетел на отдых 6 января.

  • Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности председателя Конституционного суда сроком на два месяца
  • 9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца.

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