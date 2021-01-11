Глава КСУ Тупицкий отдыхает в ОАЭ на вилле стоимостью свыше 300 тыс. грн в сутки, - СМИ
11 января, 2021, 09:50
Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Аренда королевской виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah составляет более 300 тыс. грн.
По данным СМИ, Тупицкий прилетел на отдых 6 января.
- Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности председателя Конституционного суда сроком на два месяца
- 9 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца.
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