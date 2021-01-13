"Он должен уйти": Пелоси назвала Трампа опасным для США
13 января, 2021, 22:59
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси настаивает на импичменте Дональда Трампа
Об этом сообщает CNN.
"Он должен уйти. Он является угрозой для страны. Президент должен быть подвергнут импичменту. Я считаю, что президент должен быть признан виновным Сенатом", - заявила она.
По словам Пелоси, объявление импичмента Трампу поможет спасти США.
"Это конституционная мера, которая гарантирует, что страна будет избавлена от человека, который был решительно настроен разрушить то, что нам важно", - сказала Пелоси.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
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