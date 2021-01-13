Объявление импичмента Дональду Трампу маловероятно, - политолог-американист

Об этом он сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на телеканале Еспресо.TV.

"Сейчас республиканцы ощутили на себе, как чувствовали себя демократы в 2016 году. Тогда демократы потеряли большинство в обеих палатах Конгресса и проиграли президентские выборы. Но я считаю, что трампизм, как радикальное явление, просуществует недолго. То есть, когда Трамп сложит свои полномочия и потеряет иммунитет, к нему могут применять юридические действия. Этот факт может очень сильно ослабить любые движения в его поддержку. Но не следует и забывать, что есть люди, которые голосовать за Трампа потому, что не поддерживали Байдена. Поэтому понятие "трампизм" достаточно субъективное. Также хочу отметить, что Байдену не следует забывать, кто ему передал страну. Это касается всех ветвей власти. Например, тот факт, что Трамп назначил наибольшее количество судей Федерального суда за всю историю США, будет создавать определенный дискомфорт для нового президента Байдена. Но с этим наследием Байдену нужно будет считаться", - добавил Фарапонов.

Также политолог-американист предположил, что импичмент президенту Трампу не будет объявлен.

"Думаю, что Конгресс не примет решения об объявлении импичмента Трампу. Во-первых, демократы - довольно шаткое большинство, во-вторых, республиканцы не будут предавать Трампа, ведь они уже думают о следующих выборах. В этой ситуации, мне кажется, демократы просто не могли не отреагировать. Они действительно рассчитывали на 25-ю поправку Конституции США, а голосование об импичменте было как предостережение для Майка Пенса: если он не пойдет по этому пути, то Конгресс начнет процедуру импичмента", - отметил Фарапонов.

Напомним, Палата представителей приняла резолюцию с призывом устранить Трампа.

Республиканцы в Конгрессе США

Трамп отреагировал на угрозу второго импичмента: "Самая большая охота на ведьм".