Республиканцы в Конгрессе США планируют внести резолюцию с осуждением Трампа

12 января, 2021, 10:52

Конгрессмен-республиканец Том Рид заявил о планах внести в Палату представителей резолюцию с осуждением действий действующего президента США Дональда Трампа

Об этом он написал в своей колонке для New York Times .

"Я намерен присоединиться к моим коллегам по палате во внесении резолюции с осуждением во вторник, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. Мы также должны рассмотреть альтернативы, которые могут позволить Конгрессу запретить господину Трампу занимать федеральную должность в будущем", - заявил Род .

При этом он отметил, что импичмент за несколько дней до окончания срока полномочий не является выходом.

Ранее демократы из Палаты представителей Конгресса США обнародовали проект резолюции , который начинает процесс провозглашения импичмента действующего президента Дональда Трампа.

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