Республиканцы в Конгрессе США планируют внести резолюцию с осуждением Трампа
Об этом он написал в своей колонке для New York Times .
"Я намерен присоединиться к моим коллегам по палате во внесении резолюции с осуждением во вторник, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. Мы также должны рассмотреть альтернативы, которые могут позволить Конгрессу запретить господину Трампу занимать федеральную должность в будущем", - заявил Род .
При этом он отметил, что импичмент за несколько дней до окончания срока полномочий не является выходом.
Ранее демократы из Палаты представителей Конгресса США обнародовали проект резолюции , который начинает процесс провозглашения импичмента действующего президента Дональда Трампа.
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