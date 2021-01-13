Палата представителей приняла резолюцию с призывом устранить Трампа

13 января, 2021, 11:03

Палата представителей приняла резолюцию с призывом устранить действующего президента Дональда Трампа после беспорядков у Капитолия в Вашингтоне

Как сообщает CNN , документ поддержали 223 членов палаты, 205 выступили против.

Резолюция призывает вице-президента США Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции для досрочного отстранения нынешнего американского лидера с должности.

Документ носит рекомендательный характер.

В среду, 13 января, демократы в Палате представителей планируют проголосовать за импичмент Трампа.

Перед голосованием за резолюцию Пенс отказался отстранить Трампа с должности путем применения 25-й поправки к американской Конституции. Он заявил, что такие действия не отвечают интересам нации и Конституции.

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