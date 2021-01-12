"Самая большая охота на ведьм": Трамп отреагировал на угрозу второго импичмента

12 января, 2021, 17:58

Президент США Дональд Трамп осудил попытки демократов объявить ему импичмент за подстрекательство к мятежу

Об этом сообщает BBC.

"Мы не хотим насилия", - сказал глава Белого дома, комментируя штурм его сторонниками здания Конгресса США в Вашингтоне.

По словам Трампа, действия по объявлению ему импичмента "абсолютно бессмысленны" и являются "продолжением самой большой охоты на ведьм в политической истории".

"Я думаю, это порождает ужасный гнев", - добавил он.

Ранее демократы из Палаты представителей Конгресса США обнародовали проект резолюции, которая начинает процесс провозглашения импичмента действующего президента Дональда Трампа.

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