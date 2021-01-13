Конгрессмены США согласовали процедуру импичмента Трампа

13 января, 2021, 20:11

В Палате представителей Конгресса США согласовали процедуру рассмотрения резолюции об импичменте в отношении президента Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, члены Палаты представителей Конгресса США на заседании 13 января согласовали процедуру обсуждения и последующего голосования по резолюции об импичменте Трампа.

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Согласно утвержденному плану в ближайшее время законодатели перейдут к прениям по импичменту. Они продлятся около двух часов, после этого ожидается голосование по самой резолюции.

Ранее вице-президент США Майк Пенс отказался применять против Трампа поправку к Конституции об отстранении от власти.

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