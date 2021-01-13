Конгрессмены США согласовали процедуру импичмента Трампа
13 января, 2021, 20:11
В Палате представителей Конгресса США согласовали процедуру рассмотрения резолюции об импичменте в отношении президента Дональда Трампа
Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, члены Палаты представителей Конгресса США на заседании 13 января согласовали процедуру обсуждения и последующего голосования по резолюции об импичменте Трампа.
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Согласно утвержденному плану в ближайшее время законодатели перейдут к прениям по импичменту. Они продлятся около двух часов, после этого ожидается голосование по самой резолюции.
Ранее вице-президент США Майк Пенс отказался применять против Трампа поправку к Конституции об отстранении от власти.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
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