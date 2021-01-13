Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа

13 января, 2021, 16:32

Палата представителей США приступила к рассмотрению проекту резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN .

Речь идет о резолюции, в которой Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Сначала законодатели проведут дебаты, после чего начнется голосование.

Парламентский корреспондент Джейми Дюпри пишет, что конгрессмены в течение часа обсудят порядок дебатов, затем в течение двух часов будут проходить дебаты об импичменте.

Ранее вице-президент США Майк Пенс отказался применять против Трампа поправку к Конституции об отстранении от власти.

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