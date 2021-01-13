Палата представителей США начала рассматривать импичмент Трампа
13 января, 2021, 16:32
Палата представителей США приступила к рассмотрению проекту резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа
Об этом сообщает CNN .
Речь идет о резолюции, в которой Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Сначала законодатели проведут дебаты, после чего начнется голосование.
Парламентский корреспондент Джейми Дюпри пишет, что конгрессмены в течение часа обсудят порядок дебатов, затем в течение двух часов будут проходить дебаты об импичменте.
Ранее вице-президент США Майк Пенс отказался применять против Трампа поправку к Конституции об отстранении от власти.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу , по итогам которой был утвержден победу Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы . Позже в больнице от ран скончался полицейский, защищал здание Капитолия.
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