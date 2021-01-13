Google ограничит показ политической рекламы до инаугурации Байдена
13 января, 2021, 19:46
На всех платформах Google ограничат показ политической рекламы до инаугурации Джо Байдена на пост президента США
Об этом сообщает Reuters.
Компания Google с 14 января приостановит все политические рекламные ролики перед инаугурацией Джо Байдена на пост президента США.
Будет запрещена реклама, связанная со штурмом Капитолия 6 января, инаугурацией президента США и импичментом для Дональда Трампа.
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Как известно, инаугурация Байдена состоится 20 января. А запрет на рекламу продлится как минимум до 21 января.
- Напомним, что накануне обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Позже полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Впоследствии Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы.
- Правительство США возбудило не менее 25 дел о случаях внутреннего терроризма из-за беспорядков у здания Конгресса.
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