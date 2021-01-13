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Espreso.tvМирGoogle ограничит показ политической рекламы до инаугурации Байдена

Google ограничит показ политической рекламы до инаугурации Байдена

На всех платформах Google ограничат показ политической рекламы до инаугурации Джо Байдена на пост президента США

Об этом сообщает Reuters.

Компания Google с 14 января приостановит все политические рекламные ролики перед инаугурацией Джо Байдена на пост президента США.

Будет запрещена реклама, связанная со штурмом Капитолия 6 января, инаугурацией президента США и импичментом для Дональда Трампа.

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Как известно, инаугурация Байдена состоится 20 января. А запрет на рекламу продлится как минимум до 21 января.

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