Google ограничит показ политической рекламы до инаугурации Байдена

13 января, 2021, 19:46

На всех платформах Google ограничат показ политической рекламы до инаугурации Джо Байдена на пост президента США

Об этом сообщает Reuters.

Компания Google с 14 января приостановит все политические рекламные ролики перед инаугурацией Джо Байдена на пост президента США.

Будет запрещена реклама, связанная со штурмом Капитолия 6 января, инаугурацией президента США и импичментом для Дональда Трампа.

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Как известно, инаугурация Байдена состоится 20 января. А запрет на рекламу продлится как минимум до 21 января.

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