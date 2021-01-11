Беспорядки у Капитолия: в США открыли 25 дел о внутреннем терроризме

11 января, 2021, 10:24

Правительство США возбудило не менее 25 дел о случаях внутреннего терроризма из-за беспорядков у здания Конгресса

Об этом сообщил в Твиттере конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсудил этот вопрос с министром армии Райаном Маккарти.

По словам Кроу, во время беспорядков обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники.

Конгрессмен выразил обеспокоенность тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военнослужащие и резервисты.

По словам Маккарти, в Пентагоне знают о потенциальных террористических угрозах перед инаугурацией новоизбранного президента США Джо Байдена и в сам день церемонии, 20 января.

Маккарти заверил конгрессмена, что Минобороны США работает с правоохранителями с целью подготовки к обеспечению безопасности.

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