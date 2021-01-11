Беспорядки у Капитолия: в США открыли 25 дел о внутреннем терроризме
Об этом сообщил в Твиттере конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсудил этот вопрос с министром армии Райаном Маккарти.
По словам Кроу, во время беспорядков обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники.
Конгрессмен выразил обеспокоенность тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военнослужащие и резервисты.
По словам Маккарти, в Пентагоне знают о потенциальных террористических угрозах перед инаугурацией новоизбранного президента США Джо Байдена и в сам день церемонии, 20 января.
Маккарти заверил конгрессмена, что Минобороны США работает с правоохранителями с целью подготовки к обеспечению безопасности.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
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