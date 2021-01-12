Зеленский и Санду подписали заявление о стратегическом сотрудничестве

12 января, 2021, 15:39

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

Так, согласно документу планируют создать Президентский Совет Украины и Республики Молдова.

Страны планируют восстановить полноценный диалог на высшем уровне и создать предпосылки для перехода к стратегическому характеру взаимодействия.

Читайте также: Президент Молдовы Мая Санду прибыла в Киев с официальным визитом

Заявление закрепляет взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы в рамках международно признанных границ, а также фиксирует готовность сторон взаимодействовать чтобы усилить региональную безопасность и реализовать стратегические цели, направленные на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе.

Также Зеленский и Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова, которым планируют укрепление сотрудничества между странами в сфере развития инфраструктуры, создание новых рабочих мест и эффективное использование транзитного потенциала обеих стран.

Читайте также: Зеленский анонсировал строительство моста через Днестр между Украиной и Молдовой

"Для достижения поставленных целей предусмотрено создание автомобильного транспортного коридора, который соединит Киев и Кишинев. В перспективе этот коридор сократит путь между двумя городами до пяти-шести часов, став самым коротким путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы" , - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду выступили с совместным заявлением по восстановлению диалога между странами, стратегического двустороннего сотрудничества и образования Президентского Совета как механизма координации актуальных задач сотрудничества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb