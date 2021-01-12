Президент Молдовы Мая Санду прибыла в Киев с официальным визитом

12 января, 2021, 11:50

Президент Республики Молдова Майя Санду прибыла в Украину с официальным визитом

Как сообщили в Офисе президента Украины, состоялась официальная церемония ее встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Позже в ОПУ добавили , что после официальной церемонии началась встреча глав государств в формате "с глазу на глаз". После этого запланированы переговоры в расширенном составе и подписание двусторонних документов.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, визит Санду в Киев говорит о важности и авторитете Украины.

"Свой первый зарубежный визит президент Молдовы осуществляет именно в Украину. Это говорит о признании Молдовой важности и авторитета Украины. Мы работаем над тем, чтобы авторитет Украины в нашем регионе рос, и этот визит как раз об этом", - сказал он в эфире телеканала 1 + 1.

Министр также озвучил ключевую тему переговоров во время визита Санду - это будет ситуация в Приднестровье.

"Это исключительно вопрос территориальной целостности, то есть Приднестровье должно вернуться в состав Молдавского государства с выводом российских войск", - резюмировал Кулеба.

В ноябре 2020 года Майя Санду победила на выборах президента Молдовы по итогам подсчета 100% голосов избирателей. Ее поддержали 57,75% жителей страны.

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