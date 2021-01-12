Стратегическое сотрудничество и образование Президентского Совета: Зеленский и Санду сделали совместное заявление

12 января, 2021, 14:13

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

12 января по результатам встречи Владимир Зеленский и Майя Санду выступили с совместным заявлением.

Президенты приняли решение возобновить диалог между Молдовой и Украиной на высоком уровне, создать необходимые предпосылки для стратегического двустороннего сотрудничества в интересах государств и народов.

Так, в совместном заявлении они подчеркнули необходимость:

- усиления международного сотрудничества с целью минимизации негативных последствий пандемии;

- взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины и Республики Молдова в рамках международно признанных границ;

- укрепление взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море. А также подтвердили свою заинтересованность стать частью инициативы "Триморья";

- подтверждение интереса к углублению регионального сотрудничества в целях реализации стратегических целей государств по полноправного членства в Европейском Союзе, в том числе путем имплементации соглашений об ассоциации с ЕС;

- продолжение совместной координации ради укрепления стратегического значения инициативы "Восточное партнерство", основанной на принципе дифференциации и учета европейских амбиций стран - партнеров, особенно в контексте подготовки к Саммиту Восточного партнерства 2021 года.

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"Мы считаем необходимым дальнейшее развитие формата сотрудничества" ЕС + 3 ассоциированные партнеры "и призываем ЕС углубить диалог по УВЗСТ и распространить его на другие аспекты сотрудничества и постепенной отраслевой интеграции, в том числе в сферах юстиции, цифровой экономики, энергетики, транспорта и окружающей среды ", - говорится в сообщении.

Также, Зеленский и Санду подтвердили свое намерение придать новый импульс работе Совместной межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и других двусторонних механизмов сотрудничества.

Так, руководители государств договорились создать новые инфраструктурные проекты, облегчить транзит и транспортировку, развивать туризм и другие сферы, представляющие взаимный интерес. А также обеспечить эффективную защиту окружающей среды.

Как отмечается, президенты договорились о дальнейшем сотрудничестве в энергетическом секторе с целью усиления энергетической безопасности в регионе.

Руководители государств также договорились развивать контакты между людьми, новые инициативы в образовании, науке, здравоохранении, спорте и обеспечивать образовательные и культурные права этнических меньшинств без дискриминации.

Зеленский и Санду также решили создать Президентский Совет как новый постоянно действующий формат диалога высокого уровня и механизм координации и мониторинга реализации актуальных задач сотрудничества.

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